Продолжают старинную традицию: Чарльз III и королева-консорт Камилла поздравили долгожителей Британии

В Великобритании много традиций, и одна из них - поздравлять королевской семьей долгожителей. Ежегодно правящий монарх отправляет открытки сотням людей, отмечающих свои 100-летие и 105-летие по всей стране.

Это традиция восходит к 1917 году и правлению короля Георга V, когда тем, кто праздновал свое 100-летие или 60-летний, 65-летний и 70-летний юбилей со дня свадьбы, отправлялась ​​телеграмма с добрыми пожеланиями от Его Величества.

Во время правления королевы Елизаветы II было отправлено около 1,3 миллиона открыток по случаю дня рождения и годовщины по всей Великобритании, королевствам и заморским территориям.

В этом году дворец представил официальную открытку публике, поскольку это первое подобное поздравление короля Чарльза III и его супруги королевы-консорта Камиллы.

Открытка Чарльза III и Камиллы / Фото: Getty Images

Снимок на открытке был сделан в 2018 году.

Открытка Чарльза III и Камиллы / Фото: Getty Images

Также на странице королевской семьи в Instagram был опубликован снимок Рут Парк-Пирсон, которая уже держит поздравление от короля и королевы в руках. В описании говорится, что она родилась в Глазго в 1922 году и служила в Женских Королевских военно-морских силах (WRENS). Сейчас Рут живет в Северном Йоркшире и отпраздновала 100-летие в пятницу, 21 октября, в окружении своих 6 детей, 13 внуков и 25 правнуков.

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