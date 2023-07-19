Продумано до мелочей: образы принцессы Кейт на Уимблдоне, которые имели особый смысл

Принцесса Уэльская трижды посещала Уимблдонский теннисный чемпионат в этом году. И появилась на публике в трех образах, два из которых были похожих оттенков. Разберем, что же означали луки Кейт более детально.

Королевский обозреватель @matta_of_fact разобрала три образа Кейт Миддлтон с Уимблдона и разложила их по полочкам. Кэтрин продемонстрировала, что она уверенна в своей новой роли принцессы Уэльской и чувствует себя достаточно комфортно, пишет the sun.

По мнению эксперта первый образ Кейт был отсылкой к образам ее покойной свекрови принцессы Дианы.

Принцесса Диана / Фото: Getty Images

Кэтрин приехала в жакете салатового цвета от Balmain и белой юбке-плисе, которую сочетала с идеальными кожаными туфлями-лодочками на каблуках. Этот образ Кейт на Уимблдоне был данью уважения принцессе Диане и отсылке к прошлому.

Принцесса Уэльская на Уимблдоне / Фото: Associated Press

Во второй раз принцесса приехала в костюме от Self Portrait, который состоял из жакета и тоже юбки-плисе. Этот образ полностью соответствовал королевскому стилю и демонстрировал то, что Кейт ощущает себя в королевской семье комфортно и уверенно.

Кэтрин, принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Принцесса Уэльская на Уимблдоне / Фото: Associated Press

И, наконец, третье платье зеленого цвета от Roland Mouret, с которым произошел неприятный инцидент на турнире, было "отсылкой к ней самой".

"Помните, что Кейт является покровительницей Уимблдона, покровительницей Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета. А зеленый – один из цветов Уимблдона. Скорее всего, Кейт выбрала зеленый, чтобы продемонстрировать свою новую роль принцессы Уэльской", - считает эксперт.

Принц и принцесса Уэльские на Уимблдоне с сыном принцем Джорджем и дочерью принцессой Шарлоттой / Фото: Associated Press

Напомним, ранее мы рассказывали про любимые летние образы Кейт на каждый день.

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