Прогнали с балкона: королева отказалась от совместного фото с Гарри и Меган на свой юбилей

Прогнали с балкона: королева отказалась от совместного фото с Гарри и Меган на свой юбилей

Интрига вокруг фото на балконе Букингемского дворца в день празднования платинового юбилея королевы закручивается все туже.

Как сообщает издание Daily Mail, после тщательного рассмотрения королева Елизавета II решила пригласить на фотосессию на легендарном балконе Букингемского дворца только работающих членов королевской семьи.

Сегодня королева запретила Гарри, Меган и принцу Эндрю стоять со всей королевской семьей во время кульминации празднования своего платинового юбилея правления.

Представитель дворца сказал: "Королева решила, что в этом году традиционное появление на балконе в четверг, 2 июня, будет ограничено Ее Величеством и теми членами королевской семьи, которые в настоящее время выполняют официальные общественные обязанности от имени королевы".

Этот запрет, конечно, будет воспринят как наказание для Гарри и Меган, которые сложили с себя королевские обязанности ради новой жизни в США два года назад.

Меган Маркл и принц Гарри / Associated Press

В то же время это будет наказанием и для принца Эндрю, который был изгнан из семьи из-за судебного разбирательства дела о сексуальном насилии, в котором он участвовал.

На знаменитом балконе соберутся всего 18 членов королевской семьи, репутация которых и преданное служение британской монархии не вызывают сомнений.

Принц Эндрю / Associated Press

Это решение делает маловероятным присутствие Гарри, Меган и их детей - Арчи и Лилибет - на празднованиях платинового юбилея, которые начнутся 2 июня. Хотя, считается, что дверь на специальную службу в соборе Святого Павла 3 июня все еще остается открытой и для них и герцога Йоркского.

Напомним, еще совсем недавно ходили слухи, что королева лично пригласила Гарри и Меган присутствовать на балконе во время празднования.

Также в прессу поступала довольно грустная информация о том, что присутствие самой королевы на балконе тоже под большим вопросом из-за проблем со здоровьем и мобильностью.

Читайте также: