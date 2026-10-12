Прогулка по сельской местности: Меган Маркл поделилась новым видео с детьми

Меган Маркл / © Getty Images

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В воскресенье герцогиня Сассекская поделилась в своих Instagram Stories видео, на котором она и дети принца Гарри, принц Арчи и принцесса Лилибет, прогуливаются по тенистой тропинке в английской сельской местности.

Семилетний Арчи, судя по всему, едет на самокате, а пятилетняя Лилибет следует за ним по пятам, в то время как вдали проходит группа диких оленей. Черный лабрадор семьи, Пула, тоже шел рядом, время от времени останавливаясь, чтобы понюхать траву.

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Принц Арчи и принцесса Лилибет / © Instagram Меган Маркл

Меган Маркл и принц Гарри решили создать частную, не принадлежащую королевской семье, резиденцию в Великобритании вскоре после того, как их дети впервые за более чем четыре года воссоединились со своим дедом, королем Чарльзом. В 2020 году, после того как пара отказалась от своих королевских обязанностей, они переехали в родной штат Меган – Калифорнию, а спустя шесть лет вернулись обратно в Британию.

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Напомним, ранее герцогиня уже показала жизнь своей семьи в Англии в другом ролике, которым делилась в своем блоге.

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