- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 125
- Время на прочтение
- 1 мин
Прогулка по сельской местности: Меган Маркл поделилась новым видео с детьми
Меган Маркл и ее семья обустраиваются на своем спокойном месте в Великобритании, куда переехали жить в конце августа.
В воскресенье герцогиня Сассекская поделилась в своих Instagram Stories видео, на котором она и дети принца Гарри, принц Арчи и принцесса Лилибет, прогуливаются по тенистой тропинке в английской сельской местности.
Семилетний Арчи, судя по всему, едет на самокате, а пятилетняя Лилибет следует за ним по пятам, в то время как вдали проходит группа диких оленей. Черный лабрадор семьи, Пула, тоже шел рядом, время от времени останавливаясь, чтобы понюхать траву.
Меган Маркл и принц Гарри решили создать частную, не принадлежащую королевской семье, резиденцию в Великобритании вскоре после того, как их дети впервые за более чем четыре года воссоединились со своим дедом, королем Чарльзом. В 2020 году, после того как пара отказалась от своих королевских обязанностей, они переехали в родной штат Меган – Калифорнию, а спустя шесть лет вернулись обратно в Британию.
Напомним, ранее герцогиня уже показала жизнь своей семьи в Англии в другом ролике, которым делилась в своем блоге.