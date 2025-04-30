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Прогулялись по лесу: Уэльские поделились кадрами с поездки на остров Айона
Принц и принцесса Уэльские проводят еще один день в Шотландии, отмечая 14-ю годовщину свадьбы.
Герцог и герцогиня Ротсейские, как их называют в Шотландии, встретились в общественном лесу Ардура с рейнджерами из Службы рейнджеров островов Малл и Айона, которые играют важную роль в сохранении природы на двух островах.
В Instagram пары уже опубликовали небольшой фотоотчет с этой встречи.
«Проведение времени в общественном лесу Ардура с рейнджерской службой Малла и Айоны и молодыми исследователями природы. Мощное напоминание о важности защиты окружающей среды и роли обучения на открытом воздухе в построении связей и заботы о природе. Королевский фонд и @unitedforwildlife предоставят финансирование и поддержку рейнджерам на островах Малл и Айона, обеспечивая продолжение этих важных ролей в сохранении и защите этих особых природных пространств», — говорится в сообщении.
Уэльские также присоединились к местной школьной группе и приняли участие в обучении на открытом воздухе в древнем лесу, который теперь находится в собственности сообщества.
Связь с природой приобрела более глубокий смысл во время лечения рака Кейт в прошлом году. Принцесса Уэльская неоднократно говорила о том, что природа помогла ей восстановиться и стала вдохновением.
Напомним, вчера Кейт и Уильям побывали на острове Малл, а также поделились в соцсети очень милым снимком, сделанным там в честь своей годовщины свадьбы.