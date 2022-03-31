"Происходящее – преступление против всего человечества": Елена Зеленская дала интервью немецкому изданию

Первая леди Украины рассказала в интервью газете о жизни во время войны и о жесткости духа украинских женщин.

Елена Зеленская дала интервью немецкой еженедельной газете Die Zeit. Первая леди призвала европейцев не относиться к войне в Украине как "дальней" и уже "привычной".

"Война уже на пороге вашего дома – совсем недалеко от немецких детей. Нельзя привыкать к преступлению, ему нужно предотвращать! Происходящее – преступление против всего человечества", - сказала Елена.

DIE ZEIT: Американский журнал "Foreign Policy", ссылаясь на источники в секретных службах, сообщил, что Россия планирует целенаправленно убивать политических противников в Украине. В их списке числится в том числе как имя Вашего мужа, так и Ваше. Как Вы справляетесь со своим страхом, находясь под постоянной угрозой смерти?

Елена Зеленская: Уже больше месяца мы живем в искаженной действительности. Иногда мне кажется, что все, что происходит с нами — страшный сон. Я хочу проснуться, но это реальность! Все это — ужасная правда.

ZEIT: Что этот страх делает с Вами?

Зеленская: То, что меня и мою семью теперь преследуют, похоже на низкопробный боевик. Но потом я вспоминаю, что было совершено оккупантами, сколько было убито беззащитных детей, уничтожено целых семьей, расстреляно безоружных украинцев. Россияне хотят оказать давление на моего мужа, угрожая его семье. Это реалистичный план, поэтому у нас есть очень сильная охрана.

ZEIT: В отличие от вас, большинство украинцев не имеют такой надежной охраны.

Зеленская: Именно поэтому я больше всего волнуюсь за жителей Мариуполя, Харькова, а также Ирпина и Бучи, небольшого городка под Киевом. Эти люди уже несколько дней ничего не ели и не пили. Они продолжают сидеть в подвалах, потому что на улице их застрелят. Я боюсь читать дневники одной матери из Мариуполя, которая пишет своему сыну: "Я проживу еще день".

ZEIT: А есть ли еще что-то, что вселяет в Вас мужество?

Зеленская: Ну, наверное, то же самое, что помогает и миллионам украинцев: вера в нашу армию и в нашу победу, надежда на свободное и блестящее будущее, а также любовь к Украине.

ZEIT: Как Вы разговариваете со своими детьми о войне?

Зеленская: Ужасно разговаривать с детьми не о путешествиях, Тиктоке или домашних заданиях, а о бомбах, ракетах и свободе. Страшно, что дети сегодня вынуждены просыпаться под вой сирен и скрываться в бункерах. Тем не менее нужно объяснять детям, что происходит.

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