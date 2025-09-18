Произвела фурор: принцесса Кейт в роскошном платье и любимой тиаре появилась с принцем Уильямом на банкете

Принц Уильям и принцесса Кейт / © Associated Press

Накануне банкета Уэльские поделились портретным фото в Instagram, и поклонники смогли увидеть, какое роскошное платье принцесса Кейт выбрала в этот раз для банкета.

«Готовы к государственному банкету», — подписали они снимок, указав фотографа Мэтта Портеуса.

На ней было платье ручной работы из шелкового крепа с золотым кружевом и небольшим шлейфом, а также высоким воротником от Phillipa Lepley. Наряд принцесса дополнила атласным клатчем цвета слоновой кости с отделкой из жемчуга Anya Hindmarch и золотыми туфлями-лодочками Aquazzura.

Принц и принцесса Уэльские / © Associated Press

Также принцесса Уэльская надела свою любимую тиару «Узелки любви», принадлежавшую когда-то королеве Марии Текской, и бриллиантовые серьги-подвески королевы Елизаветы II. На Кейт также были Королевский семейный орден короля Чарльза III и Королевский семейный орден Елизаветы II, а также звезда и лента Большого креста Королевского Викторианского ордена.

Принцесса Уэльская Кейт / © Associated Press

Поклонники пришли в восторг от образа принцессы Уэльской. Не удержался от комментариев в Instagram и брат Кейт — Джеймс Миддлтон. Он написал, что гордится ею.

Напомним, королева Камилла и Мелания Трамп тоже удивили. Они появились на банкете в платьях, напоминающих украинский флаг. А король Чарльз в своей торжественной речи упомянул нашу страну теплым словом поддержки.