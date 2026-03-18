Прокурор требует для сына кронпринцессы Метте-Марит семилетнего заключения: новые подробности суда

Мариусу Хойби предъявлено в общей сложности 40 обвинений, в том числе в изнасиловании четырех женщин, а также в домашнем насилии и других преступлениях. Он не признал себя виновным по четырем пунктам обвинения в изнасиловании во время предыдущего заседания, но признал вину в нескольких нарушениях правил дорожного движения, в совершении тяжкого преступления, связанного с наркотиками, и в нарушении запретительного приказа, а также «частично» в угрозах и нападении при отягчающих обстоятельствах.

На судебном эскизе изображен Мариус Хойби, сын норвежской кронпринцессы Метте-Марит, во время третьего дня судебного разбирательства в окружном суде Осло / © Getty Images

Судебный процесс, длившийся семь недель и должен завершиться в четверг, 19 марта, стал одним из самых масштабных дел в истории страны, поскольку в нем подробно рассматривались наркотическая зависимость пасынка будущего короля Норвегии Хокона.

В среду, выступая в суде, главный прокурор Стурла Хенриксбоэ изложил наказание, которое он требовал по 40 пунктам обвинения против Хойби, и заявил суду, что к Хойби следует относиться как к любому другому гражданину, и он не должен подвергаться ни более суровому, ни более мягкому наказанию из-за своих связей с норвежской королевской семьей, цитирует его слова издание express.

Такой же позиции придерживается и наследный принц Хокон. Он говорил, что закон Норвегии равен перед всеми, поэтому его пасынок предстанет перед судом и суд будет решать его дальнейшую судьбу.

На прошлой неделе в слезах во время дачи показаний Хойби заявил, что широкое освещение его судебного процесса в СМИ сделало его «объектом ненависти» и изобразило его как монстра, что привело к тревоге и клинической депрессии.

Мариус Хойби — первый сын кронпринцессы Метте-Марит и пасынок ее мужа и будущего короля, кронпринца Хокона. Судебный процесс совпадает с непростым периодом для его матери, поскольку недавно всплыли письма, подтверждающие ее связь с педофилом Джеффри Эпштейном.

Кронпринцесса также столкнулась с рядом проблем со здоровьем, поскольку страдает хроническим заболеванием — легочным фиброзом, и в ближайшее время ей предстоит пересадка легких.