Променял утенка на лягушонка: пес Патрон показал игрушку, с которой спит

Пес Патрон решил показать подписчикам в Instagram новую игрушку, с которой он теперь засыпает в своей лежанке. Его новый друг — зеленый лягушонок.

Пес Патрон / Фото: Instagram пса Патрона

На снимках собака нежится на желтой лежанке с изображением утят и обнимает мягкую зеленую игрушку. Хотя раньше Патрон показывал фотографии, как он ложился спать с желтым резиновым утенком. Утенок, наверное, ему уже надоел.

Пес Патрон / Фото: Instagram пса Патрона

В посте пес признался, что вчера у него был тяжелый день. Он радуется, что у него есть лягушонок, которого он может обнять и спокойно лечь спать.

"Я так хочу, чтобы каждого из вас ждал дома "лягушонок". Который примет вас в объятия и грустными, и грязными, или слишком веселыми или может и злыми. От объятий которого у вас будет ощущение дома и защиты, будто не существует никаких угроз, словно это абсолютно параллельный мир.

Этим "лягушонком" могут быть люди или животные, или даже любимый ритуал. Итак, если ваш "лягушонок" живое существо — идите обнимите. Объятием мы лечим свои души и разум.

Всем очень важный лизь. Такой сверхважный, что у него есть 5 охранников", — написала собака.

Напомним, ранее пес Патрон рассказал о своих желаниях.

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