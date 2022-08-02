Пропустила мимо ушей: принцесса Анна дала Меган Маркл совет, но жена принца Гарри не прислушалась

Еще в самом начале ее жизни в королевской семье Меган, герцогине Сассекской, давали много советов, которые должны были помочь ей влиться в семью и правильно работать на монархию. Один из таких советов Меган дала дочь королевы Елизаветы II – принцесса Анна.

Королевский эксперт Нил Шон раскрыл некоторые подробности жизни Меган Маркл в королевской семье.

Принцесса Анна и герцогиня Меган / Фото: Associated Press

Как пишет Express, принцесса Анна, известная как самая трудолюбивая из членов семьи, всегда знала, что Меган Маркл долго не продержится в королевской семье. Во время одной из встреч с Меган принцесса дала ей совет, порекомендовав рассматривать королевскую жизнь как работу, а не как возможность добиваться славы.

Как говорит источник, герцогиня Сассекская тогда была шокирована и покинула встречу ошеломленной. Нил Шон говорит, что принцесса Анна была прямолинейной, потому что она точно так же, как и ее отец принц Филипп, не терпит лицемерия.

Принцесса Анна и герцогиня Меган / Фото: Associated Press

Как известно, принцесса Анна, которой в августе исполнится 72 года, считается самой трудолюбивой королевской особой.

Принцесса Анна и принц Филипп / Фото: Associated Press

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