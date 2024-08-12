Пропустила ради этого отпуск в Балморале: Зару Тиндалл запечатлели за любимым занятием

Племянница короля Чарльза пока что не может поехать в Балморал и присоединиться к семьей на отдыхе, так как принимает участие в очередных конных соревнованиях.

Зара Тиндалл участвует в международных конных соревнованиях NAF Five Star International Horse Trials в Хартпери-колледже, в Глостершире.

Дочь принцессы Анны в хорошей форме, а на фото она выглядит очень сосредоточенной. Эти соревнования являются подготовкой к Burghley Horse Trials, проходящим в начале сентября.

Зара Тиндалл / Фото: Getty Images

Отметим, Зара Тиндалл, у которое трое детей, является серьезным международным спортсменом по конному спорту, завоевав золотую медаль на чемпионате Европы по троеборью в 2005 году, а также серебряную медаль на Всемирных конных играх в 2006 году.

Напомним, также известно, что Зара подала заявку на участие в международных скачках в Веллингтоне — мероприятии, которое пройдет с 24 по 26 августа в Хэмпшире. Так что визит семьи в шотландское поместье пока что под большим вопросом.

Зара Тиндалл / Фото: Getty Images

Ранее мы рассказывали, получили ли приглашение принц Гарри и Меган Маркл присоединится к королю и его семье на каникулах.

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