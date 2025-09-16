Прощание с герцогиней Кентской: члены королевской семьи Британии посетили Вестминстерский собор

Герцогиня Кентская Кэтрин / © Getty Images

Гроб с телом герцогини Кентской доставили вчера на королевском катафалке в Вестминстерский собор, где во вторник, 16 сентября, состоятся ее исторические королевские похороны.

Покойная герцогиня Кентская — жена принца Эдуарда, герцога Кентского — скончалась 4 сентября в возрасте 92 лет, сообщил Букингемский дворец на следующий день.

Герцогиня Кентская Кэтрин / © Associated Press

Перед похоронами ее гроб находился в частной часовне Кенсингтонского дворца, где она жила в Рен-хаусе. В понедельник гроб был перенесен в Лондонский собор, где состоялось тайное бдение с чином принятия и вечерней.

Похороны герцогини Кентской Кэтрин / © Getty Images

На мероприятии присутствовали члены королевской семьи во главе с герцогом Кентским, супругом герцогини. Его видели под руку с дочерью леди Хелен Тейлор.

Герцог Кентский и его дочь леди Хелен Тейлор / © Getty Images

Среди других гостей были принц Майкл Кентский, леди Габриэлла Виндзор, леди Амелия Виндзор, принцесса Александра Кентская.

Леди Габриэлла Виндзор / © Getty Images

Принцесса Алексанжра Кентская / © Getty Images

Сегодня король Чарльз и королева Камилла и другие члены королевской семьи присоединятся к герцогу Кентскому и членам семьи на заупокойной мессе. Герцогиня Кэтрин была католичкой, и ее похороны станут историческими как первые католические похороны члена британской королевской семьи в современной истории. Эта служба также станет первыми королевскими похоронами в Вестминстерском соборе с момента его строительства в 1903 году. Покойная герцогиня желала, чтобы ее похороны состоялись в соборе, и эти планы поддерживаются королевской семьей.

Леди Амелия Виндзор / © Getty Images

После церемонии гроб с телом Кэтрин будет доставлен на катафалке в Королевскую усыпальницу во Фрогморе, в Виндзоре. Там же похоронены и другие члены королевской семьи, в том числе дядя королевы Елизаветы II — герцог Виндзорский и бывший король Эдуард VIII, и его жена Уоллис Симпсон.