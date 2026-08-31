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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Прощание с королем Норвегии Харальдом V: дворец поделился подробностями

В воскресенье состоялись поминальные службы в память о покойном короле Харальде V, скончавшемся в возрасте 89 лет 28 августа.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Король Харальд V

Король Харальд V / © Getty Images

Прощальная церемония, которая не является официальными государственными похоронами, прошла в различных местах по всей Норвегии.

Король Хокон вместе со своей матерью, королевой Соней, и двумя детьми, наследной принцессой Ингрид Александрой и принцем Сверре Магнусом, приняли участие в церемонии в церкви Аскер, расположенной недалеко от дворца Скаугум и являющейся постоянным местом проведения религиозных служб королевской семьи.

Королевская семья на церковной службе / © Getty Images

Королевская семья на церковной службе / © Getty Images

Также норвежский королевский дворец уже сообщил, что похороны короля Харальда пройдут 9 сентября в 13:00 (14:00 по Киеву). Скорее всего, их посетят все европейские монархи и их родственники.

Харальд V будет похоронен в королевском мавзолее крепости Акерсхус, средневекового замка в Осло, рядом со своими предками. Тело покойного монарха будет находиться рядом с его матерью, наследной принцессой Мартой, его отцом, королем Улафом V, его бабушкой, королевой Мод, и его дедом, королем Хоконом.

Король Харальд V / © Instagram норвежской королевской семьи

Король Харальд V / © Instagram норвежской королевской семьи

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