Прошлись вместе по красной дорожке: Мелания Трамп с роботом-гуманоидом появилась на саммите в Белом доме

Мелания Трамп и робот / © Associated Press

Мелания Трамп во второй день саммита "Воспитание будущего вместе", который состоялся в Восточной комнате Белого дома, появилась в сопровождении робота-гуманоида. Вместе они прошлись по красной дорожке.

Человекоподобный робот Figure 03 обратился к участникам саммита, поприветствовав их на одиннадцати языках. Он поблагодарил присутствующих и назвал себя частью движения за расширение возможностей детей через инновации, поскольку на мероприятии обсуждали роль искусственного интеллекта и технологий в обучении детей.

В этот день первая леди США продемонстрировала стильный образ в кремовом костюме, который состоял из однобортного жакета и прямых брюк со стрелками и тонким белым ремешком, и в белой рубашке.

Наряд она скомбинировала с белыми остроносыми туфлями с питоновым принтом от Christian Louboutin с красной подошвой и на высоких шпильках.

Мелания сделала красивую прическу с локонами, макияж смоки-айс и с нежно-розовой блестящей помадой и молочный маникюр.

Напомним, Мелания Трамп в первый день саммита предстала в сером костюме и на высоких каблуках.