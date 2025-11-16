Прошло 15 лет: вспоминаем, какой была помолвка принца Уильяма и Кейт Миддлтон

Помолвка Кейт и Уильяма, 2010 год / © Associated Press

Принц Уильям — старший сын короля Чарльза и принцессы Уэльской Дианы, 16 ноября 2010 года объявил, что собирается жениться на Кейт Миддлтон — простой девушке из народа, с которой он познакомился во время учебы в шотландском университете Сент-Эндрюсс.

В тот день пара позировала для прессы и фотографов в Сент-Джеймсском дворце в Лондоне. В этот торжественный день Кейт предстала перед камерами в синем платье бренда Issa — дизайнера Даниэллы Хелайель, с которой была знакома ранее. За день до объявления о помолвке Кейт зашла в студию Даниэллы в Лондоне, чтобы спросить, есть ли у нее какие-нибудь новые синие платья для особенного обеда.

Оказалось, что Кейт не понравился ни один товар, но потом дизайнер сказала, что у нее дома есть синее платье, которое могло бы подойти. Именно в этом платье Кейт Миддлтон и появилась перед камерами в день помолвки, подобрав к нему черные туфли.

В тот день же публика впервые увидела на пальце Кейт то самое кольцо с большим сапфиром, которое когда-то носила на пальце мама Уильяма — принцесса Диана.

Помолвочное кольцо принцессы Дианы / © Associated Press

Это был волнительный день для пары, но такой важный и торжественный. Кейт и Уильям поженились через пять месяцев — 29 апреля 2011 года в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. За эти 15 лет совместной жизни у них родилось трое прекрасных детей — принцы Джордж, Луи и принцесса Шарлотта.