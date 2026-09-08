Прошло 30 лет: каким был первый день в Итоне для принца Уильяма Уэльского

Принц Уильям в Итоне / © Getty Images

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Сегодня принц Уэльский и его жена принцесса Кейт Уэльская провожали своего старшего сына — принца Джорджа — в Итонский колледж, где 13-летний наследник престола проведет следующие пять лет.

Кейт и Уильям провели сына Джорджа в Итон / © Getty Images

Мы решили вспомнить, каким был первый день в Итоне для самого Уильяма в 1995 году. Он отправится на учебу 6 сентября 1995 года, а сопровождали его в колледж его отец принц Уильям и мать принцесса Диана, а также младший брат принц Гарри.

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Принцесса Диана, принцы Гарри и Уильям, принц Чарльз, 1995 год / © Getty Images

В Итоне принц Уэльский учился с 1995 по 2000 год. Туда же потом поступил и принц Гарри, хотя принцесса Диана не хотела, чтобы ее младший сын учился в этом учебном заведении.

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Принц Уильям в свой первый учебный день в Итоне, 1995 год / © Getty Images

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