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Прошло 30 лет: каким был первый день в Итоне для принца Уильяма Уэльского
Принц Уильям отправился на свой первый учебный день в Итон ровно 31 год назад.
Сегодня принц Уэльский и его жена принцесса Кейт Уэльская провожали своего старшего сына — принца Джорджа — в Итонский колледж, где 13-летний наследник престола проведет следующие пять лет.
Мы решили вспомнить, каким был первый день в Итоне для самого Уильяма в 1995 году. Он отправится на учебу 6 сентября 1995 года, а сопровождали его в колледж его отец принц Уильям и мать принцесса Диана, а также младший брат принц Гарри.
В Итоне принц Уэльский учился с 1995 по 2000 год. Туда же потом поступил и принц Гарри, хотя принцесса Диана не хотела, чтобы ее младший сын учился в этом учебном заведении.