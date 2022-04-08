"Прошу обеспечить право детей на выезд из опасности": Елена Зеленская обратилась к членам Совета Европы

Первая леди Украины отметила, что нарушено право украинских детей на лечение.

Елена Зеленская обратилась к участникам конференции по новой Стратегии прав ребенка (2022-2027), состоявшейся под эгидой Совета Европы.

Фотографии с мероприятия она опубликовала на своей странице в Instagram.

Конференция высокого уровня "За горизонтом: новая эра прав ребенка" начинает Римскую стратегию по правам ребенка на период 2022-2027 годов, которую принял Комитет министров организации 23 февраля 2022 года для достижения шести стратегических целей по защите и поощрению прав ребенка: 1) свобода от насилия для всех детей; 2) равные возможности и социальная интеграция для всех детей; 3) доступ к технологиям и их безопасному использованию для всех детей; 4) гарантии правосудия, дружественного ко всем детям; 5) предоставление слова каждому ребенку; в кризисных и чрезвычайных ситуациях.

Обращение первой леди зачитал посол Украины в Италии Ярослав Мельник.

В своем обращении к участникам мероприятия Зеленская отметила важность повсеместного обеспечения прав ребенка. Она сообщила, что в результате полномасштабного российского нападения на наше государство украинские дети не могут реализовать свои права.

"С началом войны Российская Федерация нарушила неотъемлемое право каждого ребенка – право на жизнь, гарантированное Конвенцией ООН. Из-за нападения захватчика сейчас все права украинских детей нарушены полностью. Потому что оказалось, что для России все эти права не имеют никакого значения. Нарушено право наших детей на лечение, потому что более 270 медучреждений повреждены или полностью разрушены, нарушено право на образование, несмотря на Декларацию о безопасности школ умышленно повреждены или разрушены уже более 300 образовательных учреждений, а около четырех миллионов – половина наших детей – стали вынужденными переселенцами: у них больше нет привычного дома. И что страшнее – сейчас в Украине сотни детей, с которыми у нас нет связи. О судьбе которых мы просто ничего не знаем! Они со своими родителями в городах, которые оккупировали россияне, или за которые ведутся бои", – заявила первая леди.

Она объявила минуту молчания за 165 украинскими детьми, о гибели которых было уже известно на время ее выступления.

Зеленская поблагодарила Совет Европы, который мгновенно отреагировал на неоправданную и непровоцированную агрессию России против Украины и 16 марта завершила процедуру исключения РФ из этой организации, согласно статье 8 ее Устава.

В то же время супруга президента констатировала, что небо над Украиной так и не было закрыто от российских самолетов.

"С самого начала войны мы просили НАТО закрыть небо над нашими городами, над Украиной. Чтобы на людей не падали бомбы и ракеты. Мы не были услышаны. Что ж, теперь прошу, по крайней мере, обеспечить право детей на выезд из опасности. Им нужны настоящие гуманитарные коридоры, потому что сейчас враг стреляет по гражданским машинам так же, как и по военным", — сказала первая леди.

Также она призвала участников собрания обеспечить в соответствии с провозглашенной целью "правосудие, дружественное ко всем детям" международное расследование и наказание для всех россиян, которые тем или иным образом совершили и совершают насилие против детей в Украине.

В завершение Зеленская пожелала присутствующим, среди которых были дети из разных стран, чтобы в их жизни не было войны.

"Но для этого нужно знать о такой угрозе. Право на знания – тоже неотъемлемое право взрослых и детей", – подытожила первая леди.

Читайте также: