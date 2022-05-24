"Проснулись от того, что за забором сработала ПВО": Катя Осадчая рассказала о первом дне войны

"Проснулись от того, что за забором сработала ПВО": Катя Осадчая рассказала о первом дне войны

Ведущая рассказала, как она с семьей убегала от войны.

Катя Осадчая показала подписчикам в Instagram фото, сделанное 24 февраля, когда Россия полномасштабно и коварно вторглась в Украину. Ведущая рассказала, что она с семьей делала в первый день войны.

В то страшное утро телезвезда в панике пошла в магазин купить продукты и сделала там селфи. Она была одета в черный свитер и черную маску.

Катя Осадчая / Фото: Instagram Кати Осадчей

"24.02. 9:22. Три месяца с начала полномасштабного вторжения.

Я не знаю, почему решила сделать фото в магазине, наверное, чтобы запомнить хронологию событий этого страшного утра…

Мы проснулись в 4:30 от того, что за нашим забором сработала ПВО (уже могу писать, там его больше нет).

Накануне вернулись с премьеры "Большой прогулки", мы спокойно привычно улеглись спать с планами на утро... как и все мы...

Как и у всех, с первых взрывов - непонимание действий. Складывать, чемоданы, бежать за продуктами или куда-то ехать. В панике делали все и покупали продукты, которые потом привезли к родителям, и собирали чемоданы с минимумом вещей на всех, чтобы поместились в багажник, и выезжали, сначала к родителям неподалеку, там казалось безопаснее.

А потом был долгий путь на запад Украины с двумя маленькими детьми и коляской, ведь она не поместилась в багажник, так и ехали все 19 часов…

Мы не были готовы к такому коварному вторжению глупого соседа. И до сих пор не верим, что все это происходит с нами…" – написала ведущая.

Еще Осадча выложила видео с дедушкой из Херсона, которое распространяется в Сети, где он говорит, что хочет жить в Украине.

"Херсон – Украина! И сколько бы ни искали пропагандисты-оккупанты предателей, люди скажут правду, они хотят жить в Украине. Можно оккупировать землю, но нельзя оккупировать наши мысли, наши желания, нашу жизнь… они не могут заставить нас хотеть быть с ними. Человек, помнящий времена союза, хочет жить в свободной Украине!

Херсонцы и все жители оккупированных территорий, мы ни на миг не забываем о вас, мы верим, что будем вместе!" — написала она.

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