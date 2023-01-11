Просто богиня: как принцесса Маргарет отдыхала на острове Мюстик

Сестра королевы Елизаветы II очень любила быть в центре внимания, будь то на светском мероприятии или на отдыхе.

Особенно Ее королевское Высочество любила отдыхать в своем доме на острове Мюстик. На этом фото принцесса Маргарет запечатлена на диване в своем доме Les Jolies Eaux на острове Мюстик, в Вест-Индии, кадр был сделан в апреле 1976 года.

Принцесса Маргарет / Фото: Getty Images

На Маргарет было бежевое платье-балахон с принтом и шляпа в тон. На лице легкий макияж, в ушах - золотые серьги-клипсы, на запястье был широкий белый браслет, а на пальце - белый перстень. Принцесса сидела на голубом мягком диване на фоне большой зеленой пальмы и открытого окна и явно позировала в этот момент фотографу.

Напомним, ранее мы рассказывали, как жила принцесса Маргарет и с чего обычно начиналось утро сестры королевы Елизаветы II.

Принцесса Маргарет / Фото: Associated Press

Читайте также: