Просто красотка: королева Камилла очаровала образом на светском мероприятии в Аскоте

Королева Камилла сегодня сольно посетила мероприятие в Аскоте. Ее Величество прибыла на День британских чемпионов QIPCO на ипподроме Аскота.

75-летняя Камилла надела сине-белое платье с белым верхом и пальто в тон с белым воротником. К наряду Камилла подобрала широкополую шляпу синего цвета из льна с белым ободком.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

Королева была в черных колготах сквозь которые на ноге просвечивалась повязка (напомним, месяц назад сообщалось, что Камилла сломала палец на ноге), и обута она была в черные замшевые туфли.

Из украшений сегодня на Камилле было жемчужное ожерелье из четырех нитей с бриллиантовой застежкой и жемчужные серьги. Также она сделала традиционную укладку и красивый дневной макияж. В руках несла синюю сумку-чемоданчик.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

Уже известно, что королева Камилла планирует взять на себя обязанности покойной королевы Елизаветы II и посещать скачки в Аскоте, как это ранее всегда делала монарх.

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