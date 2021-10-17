Просто не узнать: красивая Юлия Мендель без бюстгальтера позировала в новой фотосессии

Бывшая пресс-секретарь президента Украины не прекращает экспериментировать с образами и демонстрировать свои перевоплощения подписчикам.
Экс-пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского — Юлия Мендель, снялась в стильной фотосессии авторства Vitalii Rudenko. Несколько снимков она показала на своей странице в Instagram.
На первом черно-белом снимке экс-пресс-секретаря просто не узнать. Она позировала перед объективом фотокамеры в наряде в рубчик с широкими брюками, который дополнила ботинками на грубой подошве. Идеально ровная укладка и макияж завершили лук Мендель.
"Боль позволяет почувствовать силу", — подписала она снимок.
На другом фото Юлия предстала в черных брюках-клеш и голубой рубашке, завязанной на талии. Под рубашкой отсутствовало белье, что придало ее аутфиту пикантности. Ее образ дополнила прическа с мокрым эффектом и макияж с акцентом на глазах.
"Счастливые люди сильные. Замечательных выходных!", — подписала снимок Мендель.
Ранее смелая Юлия топлес показала свою татуировку.
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