Просто не узнать: красивая Юлия Мендель без бюстгальтера позировала в новой фотосессии

Просто не узнать: красивая Юлия Мендель без бюстгальтера позировала в новой фотосессии

Бывшая пресс-секретарь президента Украины не прекращает экспериментировать с образами и демонстрировать свои перевоплощения подписчикам.

Экс-пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского — Юлия Мендель, снялась в стильной фотосессии авторства Vitalii Rudenko. Несколько снимков она показала на своей странице в Instagram.

На первом черно-белом снимке экс-пресс-секретаря просто не узнать. Она позировала перед объективом фотокамеры в наряде в рубчик с широкими брюками, который дополнила ботинками на грубой подошве. Идеально ровная укладка и макияж завершили лук Мендель.

Юлия Мендель / Instagram Юлии Мендель

"Боль позволяет почувствовать силу", — подписала она снимок.

На другом фото Юлия предстала в черных брюках-клеш и голубой рубашке, завязанной на талии. Под рубашкой отсутствовало белье, что придало ее аутфиту пикантности. Ее образ дополнила прическа с мокрым эффектом и макияж с акцентом на глазах.

Юлия Мендель / Instagram Юлии Мендель

"Счастливые люди сильные. Замечательных выходных!", — подписала снимок Мендель.

Ранее смелая Юлия топлес показала свою татуировку.

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