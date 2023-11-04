Просто невероятная: Наоми Байден появилась в Белом доме в роскошном дизайнерском бальном платье

Президент США Джо Байден и его супруга - первая леди Джилл Байден- устроили в Белом доме государственный ужин. Роскошное мероприятие организовали в честь премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе. Приглашено было около 325 гостей, среди которых была замечена единственная дочь Джона Кеннеди - 65-летняя Кэролайн Кеннеди, а также внучки президента: 22-летняя Мэйси, 23-летняя Финнеган и 29-летняя Наоми Байден.

Наоми Байден и Питер Нил / Фото: Getty Images

Старшая из внучек появилась в Белом доме в черном длинном платье от бренда Cristina Ottaviano. Наряд не имел бретелек, но у него было декольте-сердце и голый эффект из-за того, что верхний шар платья был полупрозрачным.

Вечерний образ Наоми дополнила высокими перчатками, прической и парой сережек. В руке девушка держала сатиновый клатч.

Наоми Байден и Питер Нил / Фото: Getty Images

Также несколькими кадрами с мероприятия Наоми поделилась на своей странице в Instagram.

Но стоит отметить, что не менее эффектное впечатление произвела на этом мероприятии и 72-летняя бабушка Наоми, поскольку пришла на него в платье с цветочными узорами и прозрачным верхом от бренда Reem Acra.

Джилл и Джо Байден / Фото: Associated Press

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