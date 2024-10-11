"Просто невероятно": Сара Йоркская публично восхитилась поступком принцессы Уэльской Кейт

64-летняя Сара, которая сама боролась с двумя видами рака (молочной железы и меланомы), рассказала в интервью изданию The Sun в начале этой недели, что она считала свой диагноз рака "смертным приговором" и что плановая маммография "спасла ей жизнь".

Бывшая жена принца Эндрю лечилась от двух форм рака — в 2023 году ей сделали мастэктомию из-за рака груди. В 2024 году она объявила, что у нее диагностировали злокачественную меланому, форму рака кожи.

Выступая в четверг в выпуске This Morning, Ферги похвалила историю болезни принцессы Уэльской и ее личное видео о выздоровлении, на котором она объявила об окончании курса химиотерапии, назвав его "просто невероятным", - пишет Daily Mail.

В беседе с ведущими Кэт Дили и Беном Шепардом герцогиня сказала: "Видео, которое сделала принцесса, было просто невероятным. Я была так тронута. Это было прекрасно".

На вопрос о том, как сейчас себя чувствует Кейт, Ферджи добавила: "Она показывает миру, что значит заботиться о себе и любить себя, чтобы помогать другим, и я думаю, что то, что она сделала, невероятно".

"Мне очень понравилось, как король отправился в Cancer Research UK и фактически "сел на диван". Это прозвучало как сочувствие, потому что он действительно понимает", - сказала Сара о визите Чарльза в онкологический центр университетского колледжа Макмиллан в Лондоне в апреле 2024 года вместе с королевой Камиллой.

Сара недавно посетила штаб-квартиру благотворительной организации по борьбе с раком Prevent Breast Cancer в Манчестере. Вот что она рассказала об этом визите:

"Вчера я впервые сидела там с кем-то, и это было не просто "я понимаю" и не просто покровительство. Это было "я знаю", и поэтому я думаю, что очень важно об этом говорить и мы должны это делать".

Также Сару спросили о радостной новости относительно ее старшей дочери Беатрис, которая сейчас беременна вторым ребенком и недавно публично объявила об этом. Герцогиня Йоркская сказала, что невероятно гордится своими дочерьми.

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