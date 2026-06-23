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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
214
Время на прочтение
1 мин

Просто, но стильно: Брижит Макрон появилась на публике в жакете, а ее муж отказался его надеть

Первая леди Франции Брижит Макрон вновь продемонстрировала, что обладает отличным вкусом, но никогда не отказывается от французского стиля с элементами шика и простоты.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
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Эммануэль и Брижит Макрон

Эммануэль и Брижит Макрон / © Getty Images

Она продемонстрировала прекрасный образ, когда вышла со своим мужем на сцену ежегодного фестиваля уличной музыки Fete de la Musique.

Эммануэль и Брижит Макрон / © Getty Images

Эммануэль и Брижит Макрон / © Getty Images

Несмотря на жару, которая сейчас очень ощутима в Европе, она не отказалась от жакета. На первой леди был жакет белого цвета с черными элементами, который идеально сидел и подчеркивал ее фигуру — это любимый крой, который Брижит Макрон часто выбирала на протяжении многих лет. Она также надела классические черные брюки и изысканные украшения.

Эммануэль и Брижит Макрон / © Getty Images

Эммануэль и Брижит Макрон / © Getty Images

Однако безусловное внимание привлек и её супруг — президент Эмманюэль Макрон, который впервые появился на публике без пиджака. Президент вышел на сцену в брюках и белой рубашке, на нем также не было галстука.

Эммануэль и Брижит Макрон / © Getty Images

Эммануэль и Брижит Макрон / © Getty Images

Ранее в очень похожем черно-белом наряде первая леди Франциипоявилась на мероприятии в рамках саммита «Большой семерки».

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
214
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