Протянул оливковую ветвь: принц Чарльз пригласил Меган и Гарри в Балморал, но они отказались

Было много разговоров относительного того, планирует ли пара встречаться с королевой Елизаветой II, которая сейчас на каникулах в Шотландии или с Кейт и Уильямом, которые как раз переехали в Виндзор и живут недалеко от Фрогмор-коттеджа, где остановятся Сассекские.

Также, как пишет издание Mirror, принц Уэльский Чарльз пригласил Меган и Гарри приехать к ним с Камиллой в поместье в Балморале, но Сассекские это приглашение отклонили. Известно, что встречи с Ее Величеством тоже не будет.

"Он подумал, что это может быть хорошей возможностью для всех подвести итоги и расслабиться, но приглашение было отклонено", - говорят инсайдеры.

Меган и Гарри с принцем Чарльзом / Фото: Associated Press

В интервью изданию The Cut герцогиня Меган ранее рассказала, что отношения ее мужа Гарри с отцом Чарльзом "окончательно потеряны", что вызвало шок у публики.

Меган рассказала журналу: "Гарри сказал мне: "Я потерял отца в этом процессе". Это его решение". Наверняка, имелось в виду, что Чарльз отказался финансировать пару после того, как они решили переехать в США.

Сегодня герцог и герцогиня Сассекские должны прибыть в Манчестер на саммит One Young World, мероприятие, в котором участвуют молодые лидеры из более чем 190 стран.

Затем во вторник Сассексы отправятся в Германию на мероприятие Invictus Games One Year To Go, а в четверг вернутся в Великобританию на церемонию вручения наград WellChild Awards в Лондоне.

Меган и Гарри / Фото: Associated Press

Это будет их первая поездка в Великобритании после платинового юбилея королевы в июне 2022 года.

