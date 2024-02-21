Проведал отца: принц Уильям встретился с Чарльзом в Сандрингеме

Принц Уильям имеет намного больше возможностей встретиться со своим отцом, чем его младший брат Гарри.
На прошлых выходных принц Уильям встречался со своим отцом королем Чарльзом в поместье Сандрингем. Там монарх вдали от публики проходит лечение от рака. И лишь по воскресеньями посещает службу в церкви святой Марии Магдалины в сопровождении своей супруги Камиллы.
Сколько длилась встреча со старшим сыном, не сообщается, но вероятно дольше, чем Чарльз выделил для беседы с Гарри. Также ранее сообщалось, что его старшие внуки – принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи провели некоторое время со своим дедушкой, что явно пошло на пользу королю.
Семья Уэльских прошлую неделю была в особняке Анмер-холл, где обычно проводят время с детьми на каникулах. В воскресенье принц Уильям вернулся в Лондон, чтобы посетить церемонию BAFTA. Кейт с детьми, вероятно, все еще осталась в Норфолке. О том, что принцесса планирует вернуться в Виндзор не сообщалось.
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