Проведала Чарльза: королеву Камиллу заметили возле больницы, где ее муж лечит простату

Ее Величество сообщила, что с королем все хорошо.

Королеву Великобритании Камиллу заметили возле больницы в Лондоне, где сейчас пребывает ее муж - король Чарльз III. Монарх недавно сообщил, что имеет проблемы со здоровьем - у него диагностировали доброкачественное увеличение простаты из-за чего потребовалась операция.

После операции супруга пришла проведать его. На Камилле было лаконичное синее вельветовое платье на пуговицах от бренда ME+EM. У наряда были также длинные рукава и пояс, а дополнила она его сапогами и несколькими украшениями.

Также Камилла сделала прическу, легкий макияж и несла в руке палантин.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

Когда королева покидала больницу у нее спросили, как Чарльз себя чувствует и она ответила, что с ним все хорошо: "С ним все в порядке, спасибо".

Queen Camilla leaves hospital where King Charles is being treated. She said “he’s fine, thank you” as she left The London Clinic. pic.twitter.com/8BYU8mbRKb — Chris Ship (@chrisshipitv) January 26, 2024

Болезнь короля, несмотря на всю ее серьезность, имела также положительное влияние на общество. После того, как Букингемский дворец объявил, что королю Чарльзу III предстоит операция, количество поисковых запросов по запросу "увеличенная простата" на сайте Национальной службы здравоохранения резко возросло.

В среду на страницу службы здравоохранения, посвященную увеличению простаты, было совершено 16 410 посещений, что эквивалентно одному посещению каждые пять секунд. Национальная служба здравоохранения Англии заявила, что это в 11 раз больше, чем 1414 обращений, зарегистрированных во вторник, пишет Daily Mail.

Эксперты полагают, что желание короля поделиться своим диагнозом увеличенной простаты приведет к увеличению числа мужчин с симптомами этого заболевания, обращающихся за помощью.

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