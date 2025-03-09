Проведали сына в казармах: королева Мэри и король Фредерик X встретились с принцем Кристианом

На днях королева Мэри и король Фредерик X посетили город Слагельсе, где находятся казармы, и смогли воссоединиться со своим старшим сыном.

В Instagram датской королевской семьи поделились снимками с этого визита.

Принц Кристиан и королева Мэри / Фото: Датская королевская семья/Instagram

Наследник датского престола выглядел элегантно в своей камуфляжной военной форме и с традиционным черным беретом. На других фотографиях в карусели Кристиан запечатлен с другими членами своего полка, а также вместе со своими братьями и сестрами - принцессой Изабеллой, принцем Винсентом и принцессой Жозефиной.

Принц Кристиан / Фото: Датская королевская семья/Instagram

"Уже более месяца Его Королевское Высочество наследный принц служит призывником в гвардейском гусарском полку в Слагельсе. Сегодня семьи роты были приглашены на день посещения в казармы, где королевская семья имела возможность увидеть наследного принца в его новой обстановке и познакомиться с остальными его сослуживцами", - говорится в сообщении дворца. "Служба членов королевского дома в вооруженных силах — давняя традиция. Его Величество Король сам прошел военную службу, а в 1988 году Король, помимо прочего, был командиром взвода в гвардейском гусарском полку", - дополняет королевский дворец.

Принц Кристиан проходит четырехмесячную базовую военную подготовку и в настоящее время проживает в казармах, которые расположены всего в часе езды от его королевской резиденции во дворце Фредерика VIII Амалиенборг в Копенгагене.

Датская королевская семья / Фото: Датская королевская семья/Instagram

Напомним, недавно королевский дворец Дании представил новое фото принцессы Изабеллы, которой в следующем месяце исполнится 18 лет.

Принц Кристиан / Фото: Датская королевская семья/Instagram

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