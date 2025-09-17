Провел ночь в Киеве: стало известно, где останавливался принц Гарри во время визита в Украину

Принц Гарри / © Getty Images

На прошлой неделе герцог Сассекский внезапно появился на вокзале в Киеве, где его встречала Ольга Руднева, основательница и генеральный директор травматологического центра «Superhumans», ранее посещаемого принцем во Львове в апреле 2025 года.

Стало известно, что останавливался Гарри в столице в отеле Hilton Kyiv. Наши источники, которые пожелали остаться неназванными, сообщили, что у герцога был номер с панорамным видом. Не исключено, что это был президентский номер, который на сайте отеля почти всегда забронирован (видимо, для высокопоставленных гостей).

На странице отеля в Instagram опубликовали и подтверждение визита британского принца.

«Искренне горжусь приветствовать принца Гарри в Hilton Kyiv! Спасибо @superhumans.center за эту честь и за то, что выбрали Хилтон для пребывания во время этого невероятного и значимого визита в Киев!», — говорится в сообщении под фотографией Гарри с сотрудниками отеля.

Напомним, после возвращения принца домой в США его супруга Меган Маркл показала, как тепло встретила мужа. Она сделала очень милое фото в своем блоге. Гарри же говорил, что прежде, чем отправиться в Украину, ему пришлось спросить у Меган разрешения.