Провели этот день не дома: как Меган и Гарри отпраздновали годовщину свадьбы

Пара отпраздновала знаменательное событие вечеринкой в ​​стейк-хаусе. За день до знаменной даты, пару заметили за ужином в знаменитом заведении Lucky's в Монтесито. Местный ресторан, известный своими стейками и морепродуктами, является излюбленным местом Сассекских.

Как пишет Tatler, к Меган и Гарри на вечеринке присоединились Трейси и Брайан Роббинс. Ранее в этом году герцог и герцогиня Сассекские позировали с Брайаном, генеральным директором Paramount Pictures и Nickelodeon, и модельером Трейси, на красной дорожке премьеры фильма "Боб Марли: Одна любовь" на Ямайке.

Брайан Роббинс, Трейси Джеймс, Меган Маркл и принц принц Гарри / Фото: Getty Images

Напомним, Меган и Гарри связали себя узами брака в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке 19 мая 2018 года. Хотя во время интервью Опре Уинфри в 2021 году Меган рассказала, что они с Гарри обменялись клятвами тремя днями ранее.

"За три дня до нашей свадьбы мы поженились — никто этого не знает — но мы позвонили архиепископу и сказали: "Это зрелище предназначено для всего мира, но мы хотим, чтобы между нами был наш союз", — вспоминала Меган. "Клятвы, которые мы составили в нашей комнате, — это только мы вдвоем на заднем дворе с архиепископом Кентерберийским", - рассказывала в интервью герцогиня.

Меган и Гарри у Опры Уинфри / Фото: Getty Images

Ранее мы собрали для вас 20 интересных фактов об отношениях Меган и Гарри в преддверии их праздника.

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