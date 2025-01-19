Провели отпуск в горах: где отдыхали Кейт, Уильям и трое их детей этой зимой

Стало известно, что после Рождества принцесса Уэльская Кейт и ее семья совершили поездку в Альпы во Франции. Таким образом семья решила немного отдохнуть после трудного года.

43-летняя принцесса Уэльская отправилась на горнолыжные склоны вместе с мужем принцем Уильямом и тремя детьми: 11-летним принцем Джорджем, девятилетней принцессой Шарлоттой и шестилетним принцем Луи, сообщает об этом The Mail on Sunday. В Альпах семья наслаждалась тихим отдыхом в чуть более двух недель назад.

Предполагается, что поездка, в которой также приняли участие Кэрол и Майкл Миддлтоны (родители Кейт), началась всего через несколько дней после того, как семья отпраздновала Рождество в Сандрингеме.

Кэрол и Майкл Миддлтон / Фото: Getty Images

Персонал одного из заведений на вершине Альп подтвердил журналистам издания, что Кейт, Уильям и дети отдыхали в их заведении на вершине горы и выглядели, как самая обыкновенная семья.

"Было приятно видеть, как Кейт расслабляется и наслаждается. Они выглядели как обычная английская семья, и многие их не узнавали", - рассказал сотрудник заведения. "Не было никаких манер и изяществ, и на самом деле они выглядели как любая нормальная семья, наслаждающаяся лыжным отдыхом. Было много смеха, и дети были очень вежливы. Единственная причина, по которой вы могли догадаться, что это были важные люди, заключалась в том, что вместе с ними прибыла и группа охранников".

Кейт и Уильям в Альпах в 2016 году / Фото: Getty Images

Ранее в 2016 году Кейт и Уильям брали с собой в Альпы детей - принца Джорджа и принцессу Шарлотту. Тогда даже устроили зимнюю фотосессию.

Кейт и Уильям с детьми Джорджем и Шарлоттой в Альпах в 2016 году / Фото: Getty Images

Напомним, брат Кейт – Джеймс Миддлтон также показывал у себя в Instagram, как отлично провел время в январе в горах вместе с женой Ализе, сыном Иниго и их собаками.

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