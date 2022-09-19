Провели в последний путь: королевские корги простились с Елизаветой II

Любимых собак британской монархини вывели к Виндзорскому замку, чтобы они смогли провести в последний путь свою хозяйку.

Лучшие четырехлапые друзья королевы Елизаветы II провели Ее Величество в последний путь.

Королевские корги / Фото: Associated Press

Королевские корги / Фото: Associated Press

Корги Мик и Сэнди ждали гроб с их хозяйкой у лестницы Виндзорского замка. Королевские помощники в красных сюртуках держали собак на поводках – одну на красном, другую на голубом.

Королевские корги / Фото: Associated Press

Фотографы также запечатлели, как средний сын Елизаветы II – принц Эндрю – разговаривал с этими помощниками, а затем погладил собак.

Королевские корги / Фото: Associated Press

Любимцы Елизаветы II были хорошо пострижены, вели себя тихо, но выглядели печально. Один из них даже очень загрустил за королевой – он лег головой на землю и смотрел вдаль.

Королевские корги / Фото: Associated Press

Псы вместе с помощниками наблюдали за процессией – как гроб с Елизаветой II везут в часовню Святого Георгия.

Королевские корги / Фото: Associated Press

Теперь о королевских корги позаботится принц Эндрю вместе с бывшей женой Сарой Йоркской. Именно они вместе выбирали этих щенков, чтобы подарить своей матери для утехи после того, как умер принц Филипп.

Королевские корги / Фото: Associated Press

Напомним, Мика назвали в честь озера Лох Муик возле имения Балморал, где 8 сентября скончалась королева. Пса Сэнди Елизавете II подарили на 95-летие принц Эндрю и его дочери – принцессы Беатрис и Евгения.

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