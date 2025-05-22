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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Провели время на вечеринке: принц Уильям подобрал аксессуар в тон наряда своей жены Кейт

Во время недавней садовой вечеринки, где появились принц и принцесса Уэльские поклонники обратили внимание не только на образ Кейт.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Кейт и Уильям Уэльские

Кейт и Уильям Уэльские / © Associated Press

Принцесса выбрала для появления на публике шляпу Philip Treacy с крупными розами, которую носила в день свадьбы принца Гарри и Меган Маркл в 2018 году и многие королевские поклонники посчитали это «реверансом» в адрес Сассекских, которые недавно отпраздновали седьмую годовщину свадьбы.

Принцесса Кейт / © Associated Press

Принцесса Кейт / © Associated Press

Также поклонники заметили небольшую деталь в наряде принца Уэльского. Уильям выглядел очень элегантно на мероприятии, дополнив свой официальный наряд небольшим темно-желтым цветком на его фраке. И этот милый аксессуар был сделан в попытке соответствовать желтому платью его жены принцессы Кейт. Наряд у Кэтрин был от Emilia Wickstead.

Принц Уильям / © Associated Press

Принц Уильям / © Associated Press

Королевская пара была среди многих королевских особ на вечеринке в честь короля вчера, среди присутствующих были также герцог и герцогиня Эдинбургские.

Принц Уильям и принцесса Кейт, герцог и герцогиня Эдинбургские / © Associated Press

Принц Уильям и принцесса Кейт, герцог и герцогиня Эдинбургские / © Associated Press

А несколькими днями ранее садовую вечеринку во дворце посещали король Чарльз и королева Камилла.

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