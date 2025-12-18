Провели время в особом месте: норвежская королевская семья побывала на рождественском концерте в Осло

Кронпринцесса Метте-Марит, кронпринц Хокон, принцесса Ингрид Александра и принц Сверре Магнус / © Getty Images

Кронпринц Хокон, кронпринцесса Метте-Марит, принц Сверре Магнус и принцесса Ингрид Александра вчера наведались с визитом в дом престарелых Лангерудхьеммет в Осло накануне Рождества.

Лангерудхьеммет — это дом престарелых и центр по уходу за пожилыми людьми в районе Эстенше в Осло, предлагающий долгосрочный уход и дневной центр для пожилых людей, проживающих дома. Семья наследного принца провела время с жителями и приняла участие в рождественском концерте вместе с жителями, персоналом и детьми из местного детского сада.

Кронпринцесса Метте-Марит, кронпринц Хокон, принцесса Ингрид Александра и принц Сверре Магнус / © Getty Images

Кронпринцесса Метте-Марит была одета в жакет от J. McLaughlin, топ и юбку от Max Mara. Ее образ дополняли сапоги, которые она носила несколько раз, и клатч от Aspinal of London. Также на ней было кольцо от Cartier. А ее дочь Ингрид Александра была одета в пальто от Róhe, темно-синий джемпер в полоску и темно-синие брюки. Также на ней были кроссовки New Balance и клатч, который ее мать впервые выгуливала в 2005 году. Образ дополнили серьги от Sophie Bille Brahe.

Снимками семья поделилась в своем Instagram аккаунте.

Напомним, на днях дети кронпринца Хокона и кронпринцессы Метте-Марит посетили пожарную часть Sentrum в Осло.