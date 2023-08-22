Проводит лето с семьей: королева Рания поделилась новыми фото

В Instagram королева Рания поделилась фотографиями, на которых запечатлена вместе с мужем королем Абдаллой II и младшими детьми – принцем Хашемом и принцессой Сальмой.

"Лето с вами слаще… Так благодарна",- подписала кадры королева.

На Рании одета юбка миди и куртка от Louis Vuitton с короткими рукавами. Обута королева в черные кожаные сандалии от Prada. У нее распущены и слегка накручены волосы, а в ушах серьги-висюльки, макияж на лице королевы повседневный.

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Принцесса Сальма одета в белую футболку от Chloe и голубые джинсы, а ее брат в черные шорты, футболку и бейсболку, а обут в кроссовки.

Королевская семья Иордании сейчас, вероятно, на летних каникулах и вернется к исполнению своих обязанностей уже в сентябре.

Напомним, король Чарльз III также недавно прибыл в Балморал с королевой Камиллой, чтобы провести там остаток лета.

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