Проводят лето вместе: королева Маргрете и ее сестры поделились общими фотографиями

Королева Маргрете и ее сестры

Реклама

Королева Маргрете, которая отреклась престола в пользу сына короля Фредерика, прибыла в летнюю резиденцию в Южной Ютландии. Вскоре к ней присоединились две ее младшие сестры — принцесса Бенедикта и королева Анна-Мария.

По традиции, три сестры, которые каждое лето собираются во дворце Гростен, позировали для фото, которые семья опубликовала в Instagram.

Королева Маргрете и ее сестры / фото: instagram.com/detdanskekongehus

Сестры позировали на фоне красивого сада и были одеты в легкие летние наряды.

Реклама

Королева Маргрете и ее сестры / фото: instagram.com/detdanskekongehus

Также на странице королевской семьи опубликовали атмосферные фото природы, на которых запечатлены птицы, цветы и архитектура дворца, где проводят время сестры.