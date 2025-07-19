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Проводят лето вместе: королева Маргрете и ее сестры поделились общими фотографиями
Датский королевский дом опубликовал новые фотографии из дворца Гростен, где три сестры проводят лето.
Королева Маргрете, которая отреклась престола в пользу сына короля Фредерика, прибыла в летнюю резиденцию в Южной Ютландии. Вскоре к ней присоединились две ее младшие сестры — принцесса Бенедикта и королева Анна-Мария.
По традиции, три сестры, которые каждое лето собираются во дворце Гростен, позировали для фото, которые семья опубликовала в Instagram.
Сестры позировали на фоне красивого сада и были одеты в легкие летние наряды.
Также на странице королевской семьи опубликовали атмосферные фото природы, на которых запечатлены птицы, цветы и архитектура дворца, где проводят время сестры.