Проводят отпуск в уединенном месте: где отдыхают Чарльз и Камилла

Король Чарльз и королева Камилла отправились в небольшой отпуск.
75-летний король и его 76-летняя жена остановились в своем любимом шотландском убежище Биркхолле, который расположен недалеко от королевского замка Балморал в Шотландии.
Именно здесь супруги обычно проводят свою годовщину свадьбы – 9 апреля. В этом году Чарльз и Камилла отпраздновали уже девятнадцатую годовщину их брака.
Это очень уединенное место, расположенное на берегу реки Мьюик, где они любят гулять со своими собаками и, где король Чарльз может отдохнуть во время лечения от рака. Здесь они также провели свой медовый месяц.
Этот дом Чарльз получил в наследство от своей бабушки – королевы-матери Елизаветы, которая умерла в 2002 году, которая всегда поддерживала любимого внука Чарльза в его стремлении жениться на Камилле.
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