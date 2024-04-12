Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Проводят отпуск в уединенном месте: где отдыхают Чарльз и Камилла

Проводят отпуск в уединенном месте: где отдыхают Чарльз и Камилла

Король Чарльз и королева Камилла / Фото: Getty Images

Король Чарльз и королева Камилла отправились в небольшой отпуск.

75-летний король и его 76-летняя жена остановились в своем любимом шотландском убежище Биркхолле, который расположен недалеко от королевского замка Балморал в Шотландии.

Именно здесь супруги обычно проводят свою годовщину свадьбы – 9 апреля. В этом году Чарльз и Камилла отпраздновали уже девятнадцатую годовщину их брака.

Король Чарльз и королева Камилла / © Getty Images
Король Чарльз и королева Камилла / Фото: Getty Images

Это очень уединенное место, расположенное на берегу реки Мьюик, где они любят гулять со своими собаками и, где король Чарльз может отдохнуть во время лечения от рака. Здесь они также провели свой медовый месяц.

Король Чарльз и королева Камилла / © Getty Images
Король Чарльз и королева Камилла / Фото: Getty Images

Этот дом Чарльз получил в наследство от своей бабушки – королевы-матери Елизаветы, которая умерла в 2002 году, которая всегда поддерживала любимого внука Чарльза в его стремлении жениться на Камилле.

Читайте также:

Отношения, против которых были все! История любви короля Чарльза

Отношения, против которых были все! История любви короля Чарльза

Похожие темы:

Следующая публикация