Проживут и без кровавых денег: Marks & Spencer полностью уходит из России

Компания проработала в России 17 лет, открыла 48 магазинов и дала работу 1200 сотрудникам.

Нельзя сказать, что гигант розничной торговли никак не отреагировал на начало широкомасштабного вторжения России в Украину. Marks & Spencer прекратил поставки своей продукции в Россию еще в марте. Однако магазины до недавнего времени закрыты не были, за что бренд неоднократно критиковали. Представители торговой марки в ответ на критику ссылались на то, что сложные франчайзинговые сделки не позволяют полностью отказаться от продаж и закрыть сразу все 48 магазинов.

Сейчас же фирма заявила, что полностью откажется от своей российской франшизы.

Это произошло после того, как M&S подсчитал свои доходы в этом году, сообщает BBC. Оказалось, что после огромных убытков, которые понес бренд во время пандемии, им удалось выйти на довольно большие объемы продаж и получить немалую прибыль. Это значит, что уход из России не станет для компании фатальным. Экономисты бренда смогли подсчитать, что предполагаемый убыток в 31 миллион долларов в случае ухода из России их фирме, что называется, по карману.

Уход Marks & Spencer станет наглядным опровержением любимого тезиса российских пропагандистов "они не уйдут/вернутся, потому что не проживут без российского рынка". Уйдут, в том числе и потому, что могут себе это позволить.

Напомним, более 750 компаний свернули свою деятельность в России после начала широкомасштабного вторжения в Украину в феврале, некоторые еще в процессе завершения дел и закрытия представительств, кто-то временно заморозил сделки или ограничил развитие.

Читайте также: