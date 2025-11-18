Меган Маркл и король Чарльз III / © Getty Images

В первые годы своей королевской жизни, которая оказалась недолгой, жена принца Гарри — Меган — произвела впечатление на своего свекра и оно было такое сильное, что он дал ей весьма неожиданное прозвище.

Хотя король никогда ранее публично не называл Меган этим прозвищем, считается, что он называл её «вольфрамом». По имеющимся данным, это твердый и хрупкий металл с самой высокой температурой плавления среди всех известных элементов, поэтому это прозвище было комплиментом Меган, отсылающим к ее силе и способностям, пишет express.

Королевские эксперты на протяжении многих лет утверждали, что монарх придумала невестке это прозвище из-за «жесткого» характера, а инсайдер при дворе однажды сказал, что это прозвище использовалось как ласковое обращение. Сама Меган никогда публично не упоминала прозвище, которое ей дал король Чарльз.

Напомним, у мужа королевы Елизаветы II — принца Филиппа — тоже было прозвище для Меган Маркл и оно было связано с другой британской герцогиней — Уоллис Симпсон.