Прозвище для Меган: как король Чарльз раньше называл свою невестку — герцогиню Сассекскую

У короля Чарльза было прозвище, которое он когда-то использовал для своей невестки — Меган Маркл, прежде чем и принц Гарри оставили королевскую жизнь.

Меган Маркл и король Чарльз III

Меган Маркл и король Чарльз III / © Getty Images

В первые годы своей королевской жизни, которая оказалась недолгой, жена принца Гарри — Меган — произвела впечатление на своего свекра и оно было такое сильное, что он дал ей весьма неожиданное прозвище.

Хотя король никогда ранее публично не называл Меган этим прозвищем, считается, что он называл её «вольфрамом». По имеющимся данным, это твердый и хрупкий металл с самой высокой температурой плавления среди всех известных элементов, поэтому это прозвище было комплиментом Меган, отсылающим к ее силе и способностям, пишет express.

Король Чарльз, королева Камилла и Меган Маркл / © Associated Press

Король Чарльз, королева Камилла и Меган Маркл / © Associated Press

Королевские эксперты на протяжении многих лет утверждали, что монарх придумала невестке это прозвище из-за «жесткого» характера, а инсайдер при дворе однажды сказал, что это прозвище использовалось как ласковое обращение. Сама Меган никогда публично не упоминала прозвище, которое ей дал король Чарльз.

Король Чарльз III / © Getty Images

Король Чарльз III / © Getty Images

Напомним, у мужа королевы Елизаветы II — принца Филиппа — тоже было прозвище для Меган Маркл и оно было связано с другой британской герцогиней — Уоллис Симпсон.

