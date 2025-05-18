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Прозвище принца Гарри для королевы Камиллы: как сын Чарльза называл свою мачеху
В нашумевших мемуарах «Запасной» принц Гарри обрушился с критикой на свою мачеху Камиллу и рассекретил, как называл ее в тот период времени, когда их отношения с Чарльзом вышли на новый уровень.
В книге герцог Сассекский назвал вторую жену своего отца «Другой женщиной», показав, что ее отношения с его отцом, королем Чарльзом «смущали» и «терзали» и его, и принца Уильяма на протяжении всего их детства. Братья не были против того, чтобы у их отца были романтические отношения с Камиллой, но возражали против их свадьбы.
Говоря о союзе Чарльза и Камиллы в своей книге, Гарри объяснил:
«Несмотря на то, что Вилли и я уговаривали его этого не делать, папа решился. Мы пожали ему руку, пожелали ему всего наилучшего. Никаких обид», — написал Гарри. «Мы поняли, что он наконец-то будет с женщиной, которую любил, с женщиной, которую он всегда любил», цитирует слова Гарри express.co.uk.
Напомним, в апреле 2025 года Чарльз и Камилла отпраздновали двадцатую годовщину со дня своей свадьбы, а этот день они провели в солнечной Италии.
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