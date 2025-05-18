Прозвище принца Гарри для королевы Камиллы: как сын Чарльза называл свою мачеху

Принц Гарри и королева Камилла / © Associated Press

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В книге герцог Сассекский назвал вторую жену своего отца «Другой женщиной», показав, что ее отношения с его отцом, королем Чарльзом «смущали» и «терзали» и его, и принца Уильяма на протяжении всего их детства. Братья не были против того, чтобы у их отца были романтические отношения с Камиллой, но возражали против их свадьбы.

Принц Гарри / © Associated Press

Говоря о союзе Чарльза и Камиллы в своей книге, Гарри объяснил:

«Несмотря на то, что Вилли и я уговаривали его этого не делать, папа решился. Мы пожали ему руку, пожелали ему всего наилучшего. Никаких обид», — написал Гарри. «Мы поняли, что он наконец-то будет с женщиной, которую любил, с женщиной, которую он всегда любил», цитирует слова Гарри express.co.uk.

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Чарльз, Камилла и Гарри / © Associated Press

Напомним, в апреле 2025 года Чарльз и Камилла отпраздновали двадцатую годовщину со дня своей свадьбы, а этот день они провели в солнечной Италии.

Ранее мы рассказывали, в чем секрет счастливого брака королевской пары.

Король Чарльз и королева Камилла / © Associated Press