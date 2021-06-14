Прямо не узнать: папарацци подловили Иванку Трамп в сарафане с вырезом на животе во время прогулки с семьей

39-летняя дочь 45-го президента США в повседневном луке была замечена на улицах Майами.

После того как Дональд Трамп проиграл выборы и ушел с поста президента США, жизнь всей его семьи кардинально изменилась. К примеру, его старшая дочь Иванка Трамп, которая была его советником, переехала с семьей жить в свой новый дом в Майами.

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За это время Иванка полностью сменила свой гардероб. Вместо платьев-футляров, деловых жакетов, юбок-карандашей и туфель на высоких шпильках она стала носить повседневную и комфортную одежду, сочетая ее с кроссовками и обувью без каблуков.

На днях папарацци подловили Иванку во время прогулки со своим мужем Джаредом Кушнером и их тремя детьми. Супруги неспешно шли, держась за руки, а рядом с ними на велосипедах ехали их дети.

Иванка Трамп с семьей / Getty Images

Для прогулки дочь Трампа выбрала желтый сарафан с белым цветочным принтом на тонких бретельках длины миди с вырезом на животе, который дополнила белыми кроссовками и соломенной шляпой. На глазах у нее были солнцезащитные очки. С первого взгляда Иванку было не узнать.

Иванка Трамп / Getty Images

Джаред был одет в белую футболку, темные шорты, черные кроссовки, красную бейсболку и черные очки.

Иванка Трамп с семьей / Getty Images

Ранее Иванка попала в объективы фотографов, когда вместе с дочкой направлялась на пляж. Одета Иванка была в белую удлиненную рубашку, джинсы-скинни и черные эспадрильи. Свой лук она дополнила светлой шляпой с черной ленточкой. Волосы Трамп собрала в хвост, слегка накрасила ресницы и была без сережек в ушах.

Иванка Трамп / Getty Images

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