Прямо из роддома: королева Рания опубликовала первые фото с новорожденной внучкой принцессой Аминой

Королева Рания поделилась в Instagram подробностями рождения своей второй внучки.
Сегодня, 16 февраля, впервые стала мамой старшая дочь королевы Рании и короля Абдаллы II – принцесса Иман. Об этом ранее ее мама сообщила подписчикам своего Instagram.
Позже Рания опубликовала фотографии с больницы, где рожала принцесса Иман. Она написала:
"Моя дорогая Иман теперь мама. Мы благодарны и счастливы встретить Амину, новое благословение нашей семьи. Поздравляем Джамиля и Иман – да благословит Бог вас и вашу драгоценную девочку!", - говорится в сообщении королевы.
Принцесса Амина стала второй внучкой для Рании и ее супруга короля Абдаллы II. Ранее в августе 2024 года они приветствовали первую внучку – принцессу Иман – дочь кронпринца Хусейна (старшего сына королевской четы) и принцессы Раджвы.
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