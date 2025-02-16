Прямо из роддома: королева Рания опубликовала первые фото с новорожденной внучкой принцессой Аминой

Королева Рания поделилась в Instagram подробностями рождения своей второй внучки.

Сегодня, 16 февраля, впервые стала мамой старшая дочь королевы Рании и короля Абдаллы II – принцесса Иман. Об этом ранее ее мама сообщила подписчикам своего Instagram.

Королева Рания поделилась фото с палаты дочери принцессы Иман, которая 16 февраля родила дочь / Фото: Instagram королевы Рании

Позже Рания опубликовала фотографии с больницы, где рожала принцесса Иман. Она написала:

"Моя дорогая Иман теперь мама. Мы благодарны и счастливы встретить Амину, новое благословение нашей семьи. Поздравляем Джамиля и Иман – да благословит Бог вас и вашу драгоценную девочку!", - говорится в сообщении королевы.

Королева Рания поделилась фото с палаты дочери принцессы Иман, которая 16 февраля родила дочь / Фото: Instagram королевы Рании

Принцесса Амина стала второй внучкой для Рании и ее супруга короля Абдаллы II. Ранее в августе 2024 года они приветствовали первую внучку – принцессу Иман – дочь кронпринца Хусейна (старшего сына королевской четы) и принцессы Раджвы.

Королева Рания поделилась фото с палаты дочери принцессы Иман, которая 16 февраля родила дочь / Фото: Instagram королевы Рании

Принцесса Иман и ее муж Джамиль с новорожденной дочерью Аминой / Фото: Instagram королевы Рании

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