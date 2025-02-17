Прямо из роддома: королева Рания показала милое видео со своей второй внучкой

Королева Рания решила поделиться еще одним видео с госпиталя, где вчера ее старшая дочь принцесса Иман родила первенца.

На странице королевы Рании в Instagram было опубликовано новое видео семьи. Король Абдалла II, Рания, их старший сын Хусейн с женой Раджвой и младший Хашим, а также младшая дочь Сальма приехали в роддом, чтобы поздравить принцессу Иман и Джамиля Термиотиса с рождением дочери – принцессы Амины.

"Милая Амина с семьей", - подписала видео королева Рания.

Вчера, королева поделилась многочисленными фотографиями из госпиталя, показала, как выглядит ее 28-летняя дочь Иман, держа свою новорожденную дочь на руках.

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