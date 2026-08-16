Прямо, как Меган Маркл: бывшая принца Гарри поделилась редким снимком своих детей на пляже

Челси Дэви с детьми

Реклама

Челси сейчас счастливо замужем за Сэмом Катмор-Скоттом, у них трое детей – двое сыновей и дочь.

Основательница Aya Jewels, которая встречалась с принцем Гарри с перерывами с 2004 по 2011 год, когда они в итоге расстались, теперь управляет своим бизнесом по изготовлению ювелирных изделий на заказ на Маврикии.

Реклама

Челси Дэви со своими тремя детьми / © instagram.com/chelsydavy

Она регулярно делится солнечными моментами из своей новой жизни за границей, и недавно порадовала поклонников очаровательной фотографией своих старших детей, сына Лео, родившегося в 2022 году, и дочери Хлои, родившейся в 2024 году.

Реклама

Хлою сфотографировали бегущей вдоль причала в джинсовом платье, а ее брат Лео, судя по всему, является поклонником Человека-паука, одетый в футболку с символикой франшизы Marvel и черные шорты.

Дети Челси Дэви - сын Лео и дочь Хлоя / © instagram.com/chelsydavy

Челси просто сопроводила свой пост эмодзи в виде синего сердечка, поскольку семья наслаждалась временем, проведенным вместе у моря.

Меган и Гарри тоже любят проводить время с детьми на пляже в Монтесито.

Напомним, в марте Челси и ее муж, владелец отеля Сэм Катмор-Скотт, сообщили, что у них родился третий ребенок, мальчик по имени Финн.

Реклама

Челси Дэви с сыном Финном / © instagram.com/chelsydavy

А на днях еще одна бывшая девушка принца Гарри - Крессида Бонас - показала своих детей.

Новости партнеров