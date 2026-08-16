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Прямо, как Меган Маркл: бывшая принца Гарри поделилась редким снимком своих детей на пляже
Бывшая девушка принца Гарри, Челси Дэви, поделилась редким снимком своих двоих старших детей, показав свою идеальную жизнь на острове.
Челси сейчас счастливо замужем за Сэмом Катмор-Скоттом, у них трое детей – двое сыновей и дочь.
Основательница Aya Jewels, которая встречалась с принцем Гарри с перерывами с 2004 по 2011 год, когда они в итоге расстались, теперь управляет своим бизнесом по изготовлению ювелирных изделий на заказ на Маврикии.
Она регулярно делится солнечными моментами из своей новой жизни за границей, и недавно порадовала поклонников очаровательной фотографией своих старших детей, сына Лео, родившегося в 2022 году, и дочери Хлои, родившейся в 2024 году.
Хлою сфотографировали бегущей вдоль причала в джинсовом платье, а ее брат Лео, судя по всему, является поклонником Человека-паука, одетый в футболку с символикой франшизы Marvel и черные шорты.
Челси просто сопроводила свой пост эмодзи в виде синего сердечка, поскольку семья наслаждалась временем, проведенным вместе у моря.
Меган и Гарри тоже любят проводить время с детьми на пляже в Монтесито.
Напомним, в марте Челси и ее муж, владелец отеля Сэм Катмор-Скотт, сообщили, что у них родился третий ребенок, мальчик по имени Финн.
А на днях еще одна бывшая девушка принца Гарри - Крессида Бонас - показала своих детей.