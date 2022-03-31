"Прыгала по женатым": рассекречен еще один любовник Алины Кабаевой

Личная жизнь олимпийской чемпионки Алины Кабаевой, которую сейчас называют любовницей президента Путина, всегда была окутана тайной.

До того как познакомиться с Владимиром Путиным, Алина в начале 2000-х, а точнее, с 2002 по 2006 год встречалась с капитаном милиции Давидом Муселиани (1969 года рождения). А познакомились они еще раньше, в 1998 году. В то время он работал заместителем начальника по работе с личным составом ОВД "Пресненское" города Москвы и был женат. Поэтому о романе Кабаева старалась не распространяться, но, как это часто бывает с женщинами, сама рассекретила эти отношения.

Алина Кабаева / Getty Images

В то время мужчина якобы преподнес Алине дорогой подарок – автомобиль, и она хвасталась всем знакомым, что это подарок от любимого. А это, разумеется, вызвало любопытство российских налоговых органов, проверивших счета Давида Муселиани, поскольку казалось странным, что полицейский ухитрился сделать такой подарок своей любовнице. Как позже выяснилось, Алина купила себе машину сама, просто очень хотела рассказать всем красивую историю и для этого придумала ее.

Алина Кабаева и Давид Муселиани Фото: kabaeva.org.ru

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Тогда во время расследования и всплыла информация о том, что Муселиани женат и у него есть дети. Позже мужчина развелся, но и их отношения с Кабаевой сошли на нет и пара рассталась в 2006 году, пишет gala.fr.

В 2007 году Алина впервые появилась на публике с президентом РФ Путиным, хотя знакомы они были с 2001 года. А об их романе заговорили как раз в 2006-м (Путин тогда еще был женат). Вероятно, и расставание с Давидом Муселиани было связано с тем, что у Алины появилась "новая любовь".

Алина Кабаева и Владимир Путин / Getty Images

В международной прессе несколько раз сообщалось, что президент тайно женился на ней, но ни он, ни она ни разу эти слухи не прокомментировали. Предполагалось, что Кабаева живет в Швейцарии вместе с детьми, которых родила Путину. Хотя на днях появилось опровергающее это сообщение. Таким образом достоверно не известно, где проживает гражданка Кабаева.

Алина Кабаева / Getty Images

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