Психологи одобряют: каким главным правилом в воспитании детей пользуются Кейт и Уильям Уэльские

Кейт и Уильям Уэльские / © Associated Press

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Принцесса Уэльская, которая в прошлом году столкнулась с проблемами со здоровьем, считает свою роль матери одним из самых важных «титулов» и в приоритет ставит своих детей, а не работу. Выполняя королевские обязанности, Кейт всегда старается сбалансировать свое время, чтобы иметь возможность проводить время с принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи. И хотя у детей Уэльских есть няня, это не означает, что детьми занимается только она.

Кейт и Уильям сами отвозят детей в школу, готовят обеды и даже посещают школьные спортивные мероприятия. Особенно их любит принцесса Кейт.

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В семье есть свод правил, которых все придерживаются в воспитании детей. Как пишет The Mirror одним из самых важных является то, что Уэльские никогда не используют в воспитании крик. Повышенный тон — это табу. Таких же правил должна придерживаться и их няня Мария Тереза Боралло.

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Спорные или конфликтные ситуации в семье всегда разрешаются методом бесед. В ходе этого процесса Кейт и Уильям садятся с детьми и побуждают их делиться своими чувствами и мыслями, чтобы помочь им понять, почему произошла та или иная ситуация, а не оставлять их один на один с чувствами и еще больше злиться.

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Психологи такой подход в воспитании ободряют и приветствуют. Они говорят, что, используя такую тактику дети с большей вероятностью обратятся за помощью к родителям в более серьезных вопросах, если будут чувствовать поддержку, а не попытаются скрыть проблему от взрослых из-за страха наказания.