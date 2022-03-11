Психология военного времени: что делать, когда уже безразлична опасность

Психология военного времени: что делать, когда уже безразлична опасность

Уже больше двух недель украинцы находятся в постоянной готовности и ожидании опасности.

Телеграмм-канал "Психологическая поддержка" продолжает информировать, что делать, когда длительная активация нервной системы ведет к истощению и усталости, снижению бдительности. Если в первые дни при звуках сирены люди немедленно искали укрытия, спускались в убежища, то со временем все больше людей начинает игнорировать сигнал опасности, продолжая заниматься обычными делами.

Ситуацию усложняет еще и то, что психологически немногие были готовы к войне, а тем более к длительным обстрелам, осаде, длительному пребыванию в хранилищах.

Реакции безразличия к опасности возникают вследствие:

привыкания. Сирены звучат десятки раз в день, однако обстрелы или ракетные удары на своей территории люди не слышат, не видят взрывов. Поэтому уже можно услышать легкомысленные оправдания, вроде "сколько раз уже звучала тревога, а ничего не происходит, поэтому можно не реагировать".

усталости и истощения. Долгое пребывание в состоянии тревоги ведет к истощению защитных сил организма. Возникает усталость, уменьшающая противодействие опасности. Ощущение, что просто нет сил бежать в убежище.

апатии. "Произойдет то, что должно произойти, от меня ничего не зависит". Мы наблюдаем много эмоций, страданий, но и случаи счастливого неожиданного спасения, потому и может казаться, что не стоит и пробовать прилагать усилия.

Иногда возможно и другое:

Переоценка сил, собственного опыта, "беззаботность" — "со мной ничего не случится", "я умею вести себя в опасности". Так говорят люди, чья профессия в мирной жизни была связана с опасностью, забывая, что сегодня имеем дело с опасностью совсем другого уровня.

Склонность "быть как все" — "другие не прячутся, и я не буду". Даже в стрессовых ситуациях мы стараемся нравиться окружающим.

Но сейчас именно бдительность и реагирование на опасность нужны для того, чтобы:

Выжить самому и помочь выжить близким.

Не просто выжить, а сохранить силы, чтобы работать, быть полезным, потому что после победы потребуется много усилий для восстановления того, что было разрушено.

Быть примером для окружающих. В опасности дети, люди пожилого возраста часто теряются и не могут быстро ориентироваться.

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