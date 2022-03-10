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Психология военного времени: как верить в победу и не терять ресурс

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Психология военного времени: как верить в победу и не терять ресурс

Associated Press

Две недели войны прошло. Многие устали и, возможно, даже потеряли ресурс. Так что нужно знать, как найти силы и где черпать этот самый ресурс.

Телеграмм-канал "Психологическая поддержка" дает очень полезные советы.

Что объединяет нас и дает нам ресурс?

  • Активность. Попытайтесь найти для себя деятельность, которая будет способствовать вашей активной позиции и пользе в сложившейся ситуации. Попробуйте почувствовать себя полезным в соответствии с условиями, в которых вы сейчас оказались.
  • Планировка. Обязательно имейте план на ближайшие два-три дня. Это поможет вашему сознанию иметь веру в будущее и проявлять активность в состоянии "здесь и сейчас".
  • Вера. Подкрепляйте веру. В проверенных источниках изучайте способности и успехи нашей армии, которая борется за победу страны.
  • Поддержка. Не только оказывайте помощь, но и позволяйте другим поддерживать вас и помогать вам.
  • Визуализация будущего. Рисуйте в своем воображении очерки мирного будущего, которые помогли бы вам и предоставили ресурс и надежду.

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