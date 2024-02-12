Публично поддержала короля: Сара Йоркская выступила на благотворительном мероприятии

Сара Йоркская появилась на публичном мероприятии после того, как стало известно, что у нее меланома.

Герцогиня выступила на благотворительном обеде, где собирали средства для тех, кто болеет раком.

Во время публичного выступления со сцены Сара выразила самые искренние пожелания королю Чарльзу, поддерживая его в своих "мыслях и молитвах", когда монарх борется с онкологией.

Герцогиня посетила обед "Надежда и помощь" Альянса рака в Палм-Бич, штат Флорида, приехав на мероприятие в твидовом костюме и с тонким обручем на голове.

"Его Величество мне очень дорог, и я думаю, что говорю за всех, когда говорю, что он в моих мыслях и молитвах.

Король Чарльз и королева Камилла в Сандрингеме / Фото: Associated Press

Это казалось своевременным моментом, чтобы помочь собрать средства для поддержки других людей, имеющих диагноз "рак", которые могут испытывать финансовые или эмоциональные трудности в связи с чрезвычайной ситуацией со здоровьем", - произнесла в своей речи Сара.

Снимками с мероприятия герцогиня Йоркская поделилась в своем Instagram.

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Напомним, в субботу король Чарльз выразил искреннюю благодарность всем, кто беспокоится о его здоровье.

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