Публика не увидит выписку принцессы Уэльской из клиники: названа причина

Принцесса Уэльская Кэтрин вторую неделю проводит в The London Clinic и скоро будет выписана домой.
Репортеры все эти дни дежурят около госпиталя, где находится принцесса в надежде увидеть, как Кейт отправится домой в Виндзор. Но, вряд ли принцесса Уэльская захочет делать это публично, учитывая то, что ее диагноз держится в тайне.
Королевский корреспондент Hello! Даниэль Стейси высказала свое мнение на этот счет:
"Учитывая, что точный характер состояния принцессы Уэльской является конфиденциальным, я сомневаюсь, что мы увидим ее публичный выход из больницы. Кейт перенесла серьезную операцию и провела долгое время в больнице, и, как и любой другой, она, вероятно, захочет тайно вернуться домой в Виндзор, чтобы увидеть своих детей и восстановить силы в доме в кругу семьи".
Напомним, новость о госпитализации принцессы появилась в среду 17 января, когда Кенсингтонский дворец опубликовал неожиданное заявление относительно здоровья Ее Высочества. Эта новость была затем подтверждена в официальных социальных сетях принца и принцессы Уэльских.
Также хочется вспомнить, что Кейт несколько раз публично выходила из больниц в разные периоды своей жизни. Впервые в 2012 году, когдабыла беременна принцем Джорджем, ее сфотографировали на ступеньках больницы короля Эдуарда VII после лечения гиперемезиса беременных (острой утренней тошноты).
Ее также фотографировали после рождения троих ее детей, принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи, на ступенях крыла Линдо в больнице Святой Марии.
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