Публика не увидит выписку принцессы Уэльской из клиники: названа причина

Репортеры все эти дни дежурят около госпиталя, где находится принцесса в надежде увидеть, как Кейт отправится домой в Виндзор. Но, вряд ли принцесса Уэльская захочет делать это публично, учитывая то, что ее диагноз держится в тайне.

The London Clinic / Фото: Getty Images

Королевский корреспондент Hello! Даниэль Стейси высказала свое мнение на этот счет:

"Учитывая, что точный характер состояния принцессы Уэльской является конфиденциальным, я сомневаюсь, что мы увидим ее публичный выход из больницы. Кейт перенесла серьезную операцию и провела долгое время в больнице, и, как и любой другой, она, вероятно, захочет тайно вернуться домой в Виндзор, чтобы увидеть своих детей и восстановить силы в доме в кругу семьи".

Напомним, новость о госпитализации принцессы появилась в среду 17 января, когда Кенсингтонский дворец опубликовал неожиданное заявление относительно здоровья Ее Высочества. Эта новость была затем подтверждена в официальных социальных сетях принца и принцессы Уэльских.

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Также хочется вспомнить, что Кейт несколько раз публично выходила из больниц в разные периоды своей жизни. Впервые в 2012 году, когдабыла беременна принцем Джорджем, ее сфотографировали на ступеньках больницы короля Эдуарда VII после лечения гиперемезиса беременных (острой утренней тошноты).

Принцесса Уэльская в день выписки из клиники в 2012 году во время первой беременности принцем Джорджем / Фото: Associated Press

Ее также фотографировали после рождения троих ее детей, принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи, на ступенях крыла Линдо в больнице Святой Марии.

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